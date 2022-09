Haus Brunnen gilt als eines der frühesten Kurhäuser in Westfalen

Höxter/Godelheim

Der Kreis Höxter ist reich an Burgen, Herrensitzen und Landschlössern. Viele dieser architektonisch einzigartigen und landschaftlich schön gelegenen Objekte sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. So wie „Haus Brunnen“ an der Nethe bei Godelheim. Eigentümer Jürgen Sterkau hat zur 1200-Jahrfeier von Godelheim eine Ausnahme gemacht und erstmals die Tore seines Anwesens geöffnet. 250 Besucher kamen zu den Führungen.

Von Michael Robrecht