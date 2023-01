Hausarzt reicht auch: Besuch einer Notaufnahme in Höxter nicht immer notwendig

Höxter

Die außergewöhnlich intensive Erkältungswelle 2022/23 ist noch nicht überstanden. Seit Wochen liegt auch der Kreis Höxter flach. Die Zentralen Notaufnahmen der Kliniken sind bundesweit allesamt sehr stark frequentiert. Auch in den Notaufnahmen am St. Ansgar Krankenhaus in Höxter und am St. Josef Hospital in Bad Driburg kommt es immer wieder zu Belastungsspitzen.