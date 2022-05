Heftiger Luftwirbel und ohrenbetäubender Lärm in Lütmarsen und Ovenhausen

1200 Jahre wird Höxter 2023 alt. Aber in der Stadtchronik oder in alten Wetteraufzeichnungen findet sich kein konkreter Eintrag über einen „Tornado“ oder eine „Windhose“. Solch ein Unwetter erleben die Bürger von Ovenhausen, Lütmarsen und Höxter am Freitag gegen 18 Uhr gut sichtbar zum ersten Mal

Erster Tornado in Region Höxter: Keine Hinweise in alten Wetteraufzeichnungen

Ein Dokument des Schreckens und der Heimatgeschichte: Von der Wohnsiedlung am Knüll in Höxter ist der Tornado über Lütmarsen gefilmt worden: hinten Lütmarsen und rechts der Bielenberg. Das Bild hat ein namentlich nicht bekannter Höxteraner auf der Social Media Plattform TikTok gepostet und es wird tausendfach geteilt. Man sieht hier gut, wie der Luftwirbel am Boden wütet.

Es gibt nur wenige Videos, die den sich schnell drehenden Lufwirbel mit Rüssel dokumentieren. Kayra Aycil aus Höxter hat dem WB eine solche Szene geschickt. Weitere sind von nicht bekannten Höxteranern auf der Social-Media-Plattform TikTok am Freitag eingestellt worden. Und da der Tornado nur kurze Zeit seine zerstörerische Kraft über dem Grubetal entfaltete, waren am Ende auf Videos und Fotos überwiegend fliegende Trümmer, ohrenbetäubender Lärm, wie Streichhölzer umstürzende Bäume und Dutzende abgedeckte Dächer zu sehen. V

Ein weiteres Dokument vom Lütmarser Tornado: Hier löst sich der Wirbelsturm über dem Räuschenberg oberhalb der Weserberglandklinik Höxter in den Wolken auf. Gut erkennbar ist zeitweise der Rest des Rüssels. Anwohner berichten von Luftwirbeln und sehr viel Sturmlärm am Krankenhaus. Foto: Michael Robrecht

Von Ovenhausen über Lütmarsen bis hoch zu den oben am Bielenberg liegenden Bauernhöfen, von dort zur Langen Wiese unweit des St. Ansgar Krankenhauses Höxter sowie hoch in den Räuschenberg oberhalb der Weserberglandklinik zieht sich die Spur des Tornados. „Mit einem lauten Knall ist mein riesiges Scheunentor herausgerissen und in die Wiese Richtung Höxter geflogen“, schildert Landwirt Johannes Kropp. „So eine Gewitterfront habe ich hier noch nicht erlebt.“

Landwirt Johannes Kropp auf dem Bielenberg bei Höxter kann es nicht fassen: Ein schweres Scheunentor reißt der Tornado aus den Angeln und schleudert es meterweit auf eine Wiese. In der Nähe grast auch die Bison-Herde von Bauer Massmann. Foto: Michael Robrecht

Im Wohngebiet Bielenberg und an der WBK haben Anwohner das Naturschauspiel miterlebt. Einige äußern Erleichterung, dass die Windhose, so heißen Tornado auch, nicht das St. Ansgar Krankenhaus oder die WBK direkt getroffen habe. 300 oder 400 Meter neben den Hospitälern zieht sich die Schneise der umgeknickten und herausgerissen Bäume. Der Deutsche Wetterdienst hat die Tornados Lippstadt, Paderborn und Ovenhausen-Lütmarsen am Samstag offiziell nachgewiesen. Nach dem Tornado wurde schnell das Ausmaß des Unwetters in Paderborn und bei Höxter deutlich (wir berichteten), und zwar nur dort, wo der Tornado (ein aus den USA stammender Begriff) durchzog.

Eine Schneise der Zerstörung dokumentiert dieses Drohnenfoto von Lütmarsen. Vom Sportplatz bis hinter der Ellernscheune sind Häuser an der Grube „Im Wiesengrund“ zu Teil schwer beschädigt worden. Der Tornado ist offiziell vom Deutschen Wetterdienst für Ovenhausen und Lütmarsen bestätigt worden. Foto: Feuerwehr Höxter/Thomas Kube

Die Position des Unwetters auf der Fuji-Skala ist unklar. Die Wetterdienste hatten am Freitag generell vor Tornados gewarnt; wo diese dann aber genau auftreten, das war schwer vorhersehbar. Offizielle Warnungen sprachen ab 17 Uhr von Unwettern, Sturm und Starkregen.