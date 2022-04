Heimat eine Perspektive geben

Mitglied bei den Grünen ist Uta Lücking erst seit 2020, auch wenn es bei Parteiprogramm und persönlichen Einstellungen schon lange eine große Schnittmenge gab. Jetzt will sie in den Landtag von NRW einziehen.

Ins Nieheimer Rathaus hat es Uta Lücking, erst 2020 den Grünen beigetreten, in Rekordzeit geschafft. Jetzt bewirbt sie sich für ein Landtags-Mandat. Kunst, Kochen und der heimische Garten spielen für die Lehrerin neben ihrer Familie in der Freizeit die Hauptrollen.

Die „Parteikarriere“ der Nieheimerin (aufgewachsen in Bökendorf) ist also kurz, aber dafür auch besonders steil. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 gründete sie den Ortsverband Nieheim mit, zog gleich als Fraktionssprecherin in den Stadtrat, wurde Beisitzerin im Kreisvorstand, Delegierte im Bezirksrat sowie Sprecherin einer Grünen Arbeitsgruppe im Städte- und Gemeindebund – und nun Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl NRW für den Kreis Höxter.