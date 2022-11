Heinrich Sagel im Alter von 85 Jahren verstorben

Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von Vauth-Sagel in Erkeln

Brakel/Erkeln

Große Trauer im Kreis Höxter: Im Alter von 85 Jahren ist Heinrich Sagel, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von Vauth-Sagel in Erkeln, am Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Der Vater von fünf Söhnen, die in zweiter Generation das Unternehmen weiterführen, blickte auf ein bewegtes und erfolgreiches Leben zurück. Sagel Senior zählte zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten im Kreis Höxter.

Von Michael Robrecht