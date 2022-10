Herbstwelle setzt viele auch im Kreis Höxter unter Druck

Spitzenreiter bei der Corona-Städteinzidenz ist kreisweit im Vergleich weiter Warburg mit einer Inzidenz von 1408. 430 Menschen sind dort zurzeit als aktiv infiziert offiziell gemeldet. Die Oktoberwoche hat wohl Spuren hinterlassen. Das war in Brakel im August nach dem Volksfest Annentag ähnlich bei den Fallzahlen zu beobachten.

Corona-Zahlen am Dienstag – 696 Kreis-Inzidenz – Warburg mit 1408 Spitzenreiter

Die Maskenpflicht wird wieder diskutiert. Kommt sie in Innenräumen? Diese Porzellanfigur in Schloss Fürstenberg erinnert daran, wie wichtig Masken sein können.

Insgesamt steigen die Zahlen in diesem Herbst – ein bundesweiter Trend. Als dramatisch wird die Lage noch nicht eingeordnet – aber es entsteht so langsam ein gewisser Druck. Eine Wiedereinführung der Maskenpflicht wird auch in NRW debattiert.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter lag am Dienstag bei 696,5 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen ging auf 1218 Menschen (-10) zurück. Es gab seit März 2020 genau 50.536 bestätigte Fälle (+259). Damit ist die 50.000er-Marke überschritten worden. Als Genesene stehen 49.106 Personen (+269) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 212 Menschen. Die Covid-19-Daten kommen wie seit zweieinhalb Jahren täglich vom Robert-Koch-Institut Berlin und stehen auch auf der Kreis-Internetseite.

Zahlen im Kreis Höxter

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Dienstag, 18. Oktober: Bad Driburg: 124 aktiv Infizierte (+13), 6693 bestätigte Fälle, 6548 Genesene, 21 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 492,0.

Beverungen: 148 aktiv Infizierte (-12), 4418 bestätigte Fälle, 4251 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 964,48.

Borgentreich: 64 aktiv Infizierte (+2), 3000 bestätigte Fälle, 2912 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 670,5. Brakel: 120 aktiv Infizierte (+2), 6979 bestätigte Fälle, 6830 Genesene, 29 Verstorbene, Inzidenz 582,9.

Höxter: 177 aktiv Infizierte (-5), 9441 bestätigte Fälle (+30), 9230 Genesene, 34 Verstorbene, Inzidenz 484,0.

Marienmünster: 24 aktiv Infizierte (+4), 1765 bestätigte Fälle, 1740 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 448,7.

Nieheim: 41 aktiv infizierte Personen (-5), 2188 bestätigte Fälle, 2139 Genesene, 8 Verstorbene, Inzidenz 597,4.

Steinheim: 36 Infizierte (-9), 3900 bestätigte Fälle, 3835 Genesene, 29 Verstorbene, Inzidenz 269,4.

Warburg: 420 aktiv Infizierte (+4), 9047 bestätigte Fälle (+94), 8596 Genesene, 31 Verstorbene, Inzidenz 1408,7.

Willebadessen: 64 aktiv Infizierte (-4), 3105 bestätigte Fälle, 3025 Genesene, 16 Verstorbene, Inzidenz 576,4.

Intensivstationen

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurden mit Stand von Dienstag laut DIVI vier Corona-Patienten behandelt, invasiv beatmet (Intubation) wurde z eine Person. Von den 28 Intensivbetten waren 6 frei und 22 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 21,4 Prozent.

Impftermine

Im Impfterminportal des Kreises Höxter können Termine gebucht werden für Auffrischungsimpfungen mit den neuen Impfstoffen, die an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst sind. Sie werden wie der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff nur für Booster-Impfen bestimmter Personen empfohlen.