Herzige Dalmatiner-Zehnlinge tollen durch  Welpengarten in Ovenhausen

Welpen sind eines der größten Wunder der Natur. Würfe auf ihrer Reise ins Leben zu begleiten, das fasziniert Silke Simon aus Ovenhausen. Von ihrer Geburt an bis zum Ende des Welpenalters erlebt sie die besondere Magie der ersten Lebenstage eines Hundes. Im großen Garten der Familie Simon an der Hauptstraße trainieren fast genau so viele junge Hunde wie eine Fußballmannschaft im benachbarten Grubestadion Spieler hat.

Elf Welpen hat Hündin Emely im Juni zur Welt gebracht, leider nur zehn haben es geschafft und wachsen eindrucksvoll zu stattlichen jungen Vierbeinern heran, die fast alle schon neue Besitzer in ganz Deutschland gefunden und inzwischen Ovenhausen in Richtung neue Heimat verlassen haben. Das WESTFALEN-BLATT hat die Dalmatiner-Zehnlinge von Ovenhausen besucht.

Hunger! Silke Simon hat für die Zehnlinge ein paar Leckerchen mitgebracht. Foto: Michael Robrecht

Für Familie Simon sind die Dalmatiner „Freunde fürs Leben“

Für Familie Simon sind die Dalmatiner „Freunde fürs Leben“. „Ich habe schon sieben Würfe aufgezogen. Das ist sehr arbeits- und zeitintensiv. Da muss man auch mal acht Wochen auf Schlaf verzichten“, berichtet Silke Simon (53), die von ihrem Mann Antonius Simon und ihren Kindern Hendrik und Lisa in der Kinderstube unterstützt wird. Die Dalmatiner wieseln nicht durch nur den Spiel-Garten, sie haben mit ihrer Mutter im Wohnhaus auch eine eigene Welpenstube mit Auslassklappe bezogen. Das quirlige Treiben im Dalmatiner-Garten ist schon ein toller Anblick. Schwarz-weiße Flecken überall. Spielen! Fressen! Schlafen! „Ich liege auch schon mal mit den Kleinen auf dem Boden“, schildert Silke Simon die ersten Tage auf der „Vierpfoten-Neugeborenen-Station“ an der Grube.

Da geht jedem Hundefreund das Herz auf: Die Welpen sind sehr zutrauliche Tiere. Foto: Michael Robrecht

Die freudige Nachricht

„Am 4. Juni 2022 wurde unser G-Wurf geboren. Wir freuen uns über vier zauberhafte Mädels und sechs kernige Buben“, schreibt Silke Simon auf ihrer Homepage.

Die Zehnlinge bleiben zehn Wochen im Hause Simon, und dann holen sie die neuen Eigentümer ab. So wie eine Frau aus Bergisch-Gladbach oder Hundefreunde aus Bielefeld, die die Welpen mehrfach in Ovenhausen vorher besucht haben, um so schnell eine Beziehung aufzubauen. Einige Tiere gehen auch nach Dänemark, Paderborn oder Göttingen, weil es wertvolle Rassewelpen sind. „Wir präsentieren unsere Dalmatiner auf einer Internetseite sowie in Sozialen Medien, und das wird von Hundefreunden gern und oft angeklickt - und wir bekommen dadurch viele Kontakte“, berichtet Silke Simon, die sich gerne auch mit anderen heimischen Züchtern austauscht und trifft. „Unsere Punkte sind Teil unserer Familie und fester Bestandteil in unserem Leben. Training, Seminare oder Dogshows gehören zum Terminkalender. Der Alltag und das Leben mit unserem Rudel steht für uns jedoch an erster Stelle, denn unsere Dalmatiner sind für uns nicht nur Hunde, sondern Familienmitglieder. Sie wohnen nicht einfach nur bei uns, sondern leben mit uns“, schildert die Züchterin aus dem Golddorf.

Seit Jahren fährt Silke Simon auch auf Hundeschauen. Foto: Simon

Dalmatiner sind fröhliche Familienhunde

Ein Dalmatiner gilt als ausgesprochen freundlich, fröhlich und begeisterungsfähig und ist daher ein beliebter Familienhund. Er ist aber nicht für Anfänger und vor allem nicht für „gemütliche“ Menschen geeignet, warnen Experten. Vor allem sein unglaublich großes Bedürfnis nach Bewegung wird unterschätzt. Besonders gerne mögen die Junghunde täglich ausgedehnte Spaziergänge und ab und zu längere Ausflüge – gerne auch beim Joggen, Rad fahren oder Reiten. Der Dalmatiner ist ein ausdauernder Läufer, lässt sich aber auch für kleine Spiele leicht begeistern. Ebenso ist eine regelmäßige geistige Beschäftigung ein Muss für die intelligente Rasse. Da Dalmatiner als ziemlich „verfressen“ gelten, sollten sie knapp gefüttert werden. Das kurze Fell wird als pflegeleicht eingeordnet.

Züchterin Silke Simon nimmt sich Zeit für die neuen Besitzer

Züchterin Silke Simon nimmt sich Zeit, um den neuen Herrchen und Frauchen genug Wissen über ihre Schützlinge mit auf den Weg zu geben. Man könnte das auch mit diesem Motto übersetzen: „Nie eine Katze im Sack kaufen, sondern besser einen Welpen vom anerkannten Züchter oder der Züchterin, der oder die wissen, was Hundeaufzucht wirklich bedeutet.“ Für viele ist der Hundekauf Vertrauenssache, und darum kommen die Freunde der gepunkteten Vierbeiner gerne nach Ovenhausen.

Hundeliebe! Foto: Michael Robrecht

Die Welpenpreise liegen zurzeit bei VDH-Züchtern für einen gesunden Welpen zwischen 1.800 Euro und 2.200 Euro, ist auf Züchterseiten nachzulesen. Es sind eben Rassehunde, deren Aufzucht viel Arbeit bedeute, meint Silke Simon. Ein Dalmatiner sei ausgesprochen freundlich, fröhlich und begeisterungsfähig und daher auch bei Kindern beliebt. Er ist aber nicht für Hundebesitzer in kleinen Wohnungen geeignet.

Ruhezeit! Foto: Michael Robrecht

Beim Anblick der herzigen Vierbeiner geraten viele sofort ins Schwärmen

Die Vorstellung von Hundewelpen, die sich im eigenen Wohnzimmer kugeln ist verlockend - nicht nur für erfahrene Züchter. „Nein, wie süß!“ Beim Anblick der herzigen Vierbeiner geraten viele sofort ins Schwärmen. Viele Hundebesitzer denken immer mal wieder daran, selbst zu züchten - der Aufwand wird allerdings schnell unterschätzt. Silke Simon weiß, wovon sie spricht. Und sie hat auch nach Jahren noch Spaß an ihren Tieren. Wer sein Haus in einen Hundekindergarten verwandeln möchte, sollte sich gründlich mit der Hundezucht beschäftigen und der Frage auf der Grund gehen, welche Verpflichtungen man eingeht. Den meisten reicht schon eine Auflistung der To-do-Liste, um eine eigene Zucht zu überdenken.

Rasselband im Welpengarten mit Silke und Hendrik Simon. Foto: Michael Robrecht

Ist die Hündin belegt, kann der Tierarzt nach drei Wochen sehen, ob sie aufgenommen hat, und nach durchschnittlich 63 Tagen fallen die Welpen. Spätestens jetzt müssen sich Züchter damit auseinandersetzen, zügig Welpenkäufer zu finden. Bis zur Abgabe vergehen mindestens acht Wochen, und die sind mit viel Arbeit angefüllt. Denn die Welpen durchlaufen nach der Geburt verschiedene Phasen, und in jeder ist der Züchter gefragt: Sauber machen, umsorgen, prägen, sozialisieren und für eine gute Zukunft sorgen. Das ist die Arbeit eines Züchters. Vielleicht viel mehr, aber auf keinen Fall weniger.

Viele Infos aus Dalmatiner-Seite

Wie bei Familie Simon in Ovenhausen mit der Dalmatiner-Zucht alles begann, das können Hundefreunde auf der Internetseite http://www.luke-simmy.de nachlesen.