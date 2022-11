Hexenbesen fliegen durch Höxter

Höxter

Nicht nur auf dem Heumarkt in Köln, sondern auch auf Höxters Marktplatz ist am 11.11.um 11.11 Uhr kunterbuntes Konfetti geflogen: Die Huxaria-Hexen eröffneten erstmals im Herzen der Stadt die närrische Session. Bürgermeister Daniel Hartmann stimmte mit ein in den Schlachtruf „Höxter Hex Hex“.

Von Sabine Robrecht