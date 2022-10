Hier geht die Post ab: Größte gelbe Halle im Weserbergland

Beim Neubauprojekt der Deutschen Post DHL Group in NRW im Wirtschaftspark zwischen Albaxen und Stahle geht baulich die Post ab. In das 2100 Quadratmeter große neue Paket- und Briefzentrum sollen im März 2023 die Postler aus dem Verteilzentrum Uferstraße Höxter mit ihren gelben Wagen umsiedeln. Die Holzmindener Mitarbeiter des dortigen Zustellzentrums werden im Mai 2023 in den länderübergreifenden Neubau unweit der Firmen Reitz und Geyer an der alten B64/83 einziehen.

Trotz einiger Verzögerungen bei der Baustoffbeschaffung liegen man insgesamt beim Baufortschritt gut im Rennen, sagten Mark Weiss (Immobilienmanager der Deutschen Post) und Rainer Ernzer (DHL-Pressesprecher) am Mittwoch während einer Pressekonferenz auf der Baustelle.

Das werde „die größte gelbe Halle im ganzen Weserbergland“, scherzten die beiden Post-Neubauverantwortlichen. Die Post hatte über Jahre nach einem neuen Standort für die Zustellzentralen für Höxter und Holzminden gesucht, weil besonders das Verteilzentrum und der Hof für die Fahrzeuge an der Uferstraße in Höxter zu klein seien. Die Brief- und Frachthalle sei für die Vorbereitung der Zustellung bei den heutigen Anforderungen suboptimal. „Dort wird noch auf mehreren Etagen gearbeitet. Der alte Aufzug streikt oft und man muss viele Kisten in aus dem ersten Stock tragen “, erläuterte Ernzer, dass sich für die Mitarbeiter vieles im Neubau verbessere.

Plan der neuen Zustellzentrum in Stahle für Höxter und Holzminden. Gut sind Parkplätze und Rampen für die gelben DHL-Fahrzeuge zu sehen, die zurzeit gebaut werden. Foto: Grafik DHL

Mark Weiss bezifferte das Investitionsvolumen in Stahle auf gut drei Millionen Euro. Weil das Aufkommen von Paketen während der Corona-Pandemie stark gestiegen sei, entstehe auf einem rund 18.500 Quadratmeter großen Grundstücks ein Zustellstützpunkt nach allerneuestem technischen, digitalen und nachhaltigem Standard, der zudem komplett klimaneutral betrieben werde. „Das ist der Clou. Es gibt eine Photovoltaikanlage, alle Autos sind E-Mobile, Wärmepumpen und weitere klimaneutrale Anlagen gehören zum Anspruch der Post“, schilderte Reiner Ernzer bei Gang über die Baustelle. „Die letzte Meile“ der DHL werde ein Statement für Klimaneutralität sein.

Mark Weiss (immobilienmanager der DHL) präsentiert den Fahrzeugaufkleber mit der Postzusteller-Kampagne 2022. Es werden viele Mitarbeiter, auch für Höxter und Holzminden, gesucht. Foto: Michael Robrecht

Barrierefreie Rampen für die gelbe Post-Flotte

Für die „gelbe Fahrzeugflotte“ würden barrierefreie Rampen angelegt, so dass man schnell Pakete und Briefe verladen und in den Kreisen Höxter und Holzminden verteilen könne, sagten Pressesprecher und Manager. 51 Fahrzeuge habe der DHL-Fuhrpark jetzt in Höxter, drei Reservewagen gehörten bald dazu. Bis zu 63 Transporter bekämen in den nächsten Jahren einen Stellplatz im Neubau im Wirtschaftspark. Das Briefe- und Paketzentrum werde eines der größten und leistungsstärksten der Region OWL/Südniedersachsen. 22.000 Pakete in der Woche seien laut Plan möglich. Für 53 derzeitige Bezirke sind laut Rainer Ernzer 40.000 Briefe am Tag zu befördern. 4000 Pakete am Tag seien eine Planzahl. „Wir sind eine Boombranche“, so die beiden DHL-Verantwortlichen mit Blick auf die überall in Deutschland steigenden Paketzahlen.

Fundamente werden gelegt. Foto: Michael Robrecht

Blick auf das Baugelände. Foto: Michael Robrecht

Die Baustelle im Wirtschaftspark macht sichtbare Fortschritte. Der Hallenrohbau mit den Holzbindern steht. Fertigwände kommen als nächstes, weitere Fundamente und Böden werden gegossen. Mit Blick auf die Energiekrise ist eine autarke Stromversorgung das Ziel in Stahle. „Weihnachten ist der über 100 Meter lange Bau dicht“, kündigte Mark Weiss an. Das Gesamtobjekt werde in Standard-Bauweise vom Generalunternehmen Boll Systembau Kevelaer errichtet. Auch heimische Handwerker sind am Neubau tätig. Weitere Details: 100 Prozent der neuen Gebäude werden CO₂-neutral! Eine Photovoltaikanlage liefert umweltfreundliche Energie. Ebenso wird ein Wärmespeicher-System installiert und eine Infrastruktur für Elektromobilität mit Ladestationen geschaffen.

DHL will zügig aus dem Uferstraßen-Quartier in Höxter umziehen, auch weil 2023 für die Landesgartenschau die Räume in der inzwischen an die Stadt verkauften Postimmobilie zum Beispiel für die Touristiker gebraucht werden.

Drei-Millionen-Projekt: Neues Post-Zustellzentrum in Stahle Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Foto: Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht Neues DHL-Paket- und Briefzentrum in Höxter-Stahle Foto: Michael Robrecht

Die Halle wird jetzt mit Fertigbetonwänden weiter gebaut. Foto: Michael Robrecht

Gespräch mit Stadt über Zustellprobleme

Zurzeit gibt es immer wieder Probleme bei der An- und Abfahrt der Postfahrzeuge zur Uferstraße, weil im Bahnhofsquartier viele Baustellen und Sperrungen eingerichtet worden sind. Mark Weiss berichtete, dass es in dieser Woche zudem ein Gespräch mit der Stadtverwaltung über den Umzug im März und auch über aktuelle Zustellprobleme in Höxter und Umgebung gebe. An einem Tag sei ein gelber Laster gar nicht zum Posthof durchgekommen, an einem anderen habe die Aufzugstechnik den Mitarbeitern in der Zustellzentrale einen Streich gespielt. „Wir freuen uns alle auf den Neubau“, sagten die Postler. Nächste Herausforderung sei der Weihnachtsgeschäfts 2022 mit nie gekannten Brief- und Paketzahlen auch in Höxter, was viel Bewegung der DHL-Transporter durch die Baustellen-Innenstadt von Höxter bedeute.

Gesucht würden noch neue Mitarbeiter für das neue Zustellzentrum, wo Lkw schon vorsortierte Pakete und Briefe anlieferten. Studenten und Aushilfen seien ebenso gefragt wie Menschen, die eine feste Anstellung suchten. Mit 14,60 Euro Lohn gehe es los, sagten die Post-Manager. Natürlich seien immer 30 Kilo schwere Pakete zu stemmen, wie in der Coronazeit 2020/2021 mit Fitness-Hanteln oder Autoreifen, meinte Rainer Ernzer. Jedoch nehme das Gesamtaufkommen an Paketen weiter zu