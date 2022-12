Hier haben viele Höxteraner ihre ersten Pommes Frites gegessen

In Höxter endet mit dem Ausscheiden der Familie Wacker aus dem „Bremer Stübchen“ ein Stück Gastronomie-Geschichte. Die Gaststätte an der Ecke Marktstraße/Corbiestraße schließt zum 31. Dezember 2022. Das berichtet das Inhaberehepaar Henrik und Annemie Wacker.

Früher Hotel Stadt Bremen: Familie Wacker übergibt Traditionsimbiss „Bremer Stübchen“ zum 1. Januar 2023 an Menne Gastronomie

Die letzten Pommes: Henrik und Annemie Wacker mit Mitarbeiterin Demet Yildirim (links) im ihrem „Bremer Stübchen“ in Höxter.

Die Höxteraner Gastronomiefamilie Menne übernimmt am 1. Januar 2023 das „Stübchen“ und setzt die 200-jährige Hotel- und Gasthaus-Tradition an der Zufahrtsstraße in Richtung Corvey fort. „Wir sind glücklich, dass sich nach acht Jahrzehnten Gastronomietradition der Familie Wacker eine Nachfolgelösung mit bekannten Gastronomen gefunden hat“, sagt Henrik Wacker.