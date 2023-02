Schnelle Hilfe bei der Suche nach „Corvey & Co.“

Das aktualisierte Werk in digitaler Form zählt zu den Materialien der „Historischen Kommission für Westfalen“ mit Sitz in Münster. Wie Michael Koch im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT in dieser Woche betonte, gehöre auch er dieser Kommission als Mitglied an. Ihre Hauptaufgabe sei es, die westfälische Landesgeschichte zu erforschen, neue Ergebnisse zu veröffentlichen sowie die nachhaltige Vernetzung von Wissenschaft und Öffentlichkeit zu fördern. Die „HiKo“, wie sie auch genannt wird, ist ein seit 1896 bestehender Zusammenschluss von aktuell etwa 170 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der westfälischen Landesgeschichte forschen und publizieren. Und einer von ihnen ist der 54-jährige Michael Koch aus Höxter.

