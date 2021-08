Hilft eine Personen-Fähre Sportlern und Betrieben?

Weserbrücken-Sanierung in Höxter: Aufregung um sehr lange Sperrzeit – Probleme für Sportstätten, Tankstelle und viele Unternehmen

Höxter (WB)

Die Weserbrücke in Höxter wird während der Sanierungsphase 2022 mindestens neun Monate für den Fahrzeugverkehr und sechs Monate für Radfahrer und Fußgängerverkehr komplett gesperrt. Erstmals hat Straßen NRW jetzt konkrete Zeiträume der Öffentlichkeit bekannt gemacht, und das hat zu Aufregung in der Kreisstadt und in Boffzen geführt.

Michael Robrecht