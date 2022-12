Himmelsboten aus Höxter helfen Frauen

Der Zonta-Club hat diese segensreiche Anlaufstelle für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen mit ins Leben gerufen und trägt mit einem jährlichen Zuschuss von 4000 Euro zur Finanzierung und mithin zum Fortbestand dieses Beratungsangebots bei. Der dringende Bedarf der Beratungsstelle bestätigt sich Jahr für Jahr aufs Neue.

„Von Frauen für Frauen“: Getreu dieser Zonta-Devise möchte der Club daher auch mit der vorweihnachtlichen Kreativ-Offensive erneut ein Zeichen setzen. Zum fünften Mal haben die Frauen sich in der Weihnachtsbäckerei zusammengefunden, um Engel zu verzieren. Sie sind also schon erfahre Engel-Gestalterinnen. Trotz aller Routine sind sie aber wie beim allerersten Mal mit Herz dabei. Jeder der bunten Engel ist mit viel Liebe verziert. Das ist es, was diese verführerisch köstlichen Himmelsboten so besonders macht.

Mehrere Verkaufsstellen

Erhältlich sind die Geschenkideen für Nikolaus, den Advent oder für das Fest von sofort an in der Kosmetik-Parfümerie Marianne Fien in Höxter (Bachstraße), bei „Frischemeyer, Die Blumenbinderei“ in Höxter (Nicolaistraße) und Beverungen (Industriestraße 15) sowie in der Ölmühle in Boffzen (Höxtersche Straße 3).

Sollten bis zum dritten Adventswochenende noch Engel übrig sein, ist der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Kulturgut Holzhausen eine letzte Gelegenheit: Am Freitag, 9., und Samstag, 10. Dezember von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 11. Dezember, 13 bis 16 Uhr, sind die Engel an einem Stand erhältlich.

Engel spenden Engel

Einen wichtigen Beitrag hat die Bäckerei Engel in Höxter zu dieser kreativen Adventsinitiative geleistet: Das Unternehmen hat – wie schon bei Engelverkäufen des Zonta-Clubs in den zurückliegenden Jahren – wieder die Lebkuchen-Rohlinge gespendet. „Den Engeln sei Dank“, freuen sich die Zonta-Frauen über die so wichtige Unterstützung der Bäckerei.

Apropos Engel: In der Kosmetik-Parfümerie Marianne Fien, in der Blumenbinderei Frischemeyer, Filialen Höxter und Beverungen, sowie bei Bücher-Brandt in Höxter und im Hotel Stadt Höxter sind die geschmackvollen Engelkarten des Zonta-Clubs erhältlich. Künstlerinnen und Künstler aus der Region haben sie gemalt oder gezeichnet. Der Erlös fließt ebenfalls in den jährlichen Zonta-Zuschuss für die Frauenberatungsstelle.