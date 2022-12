Himmighausen: Werner Richter im Alter von 90 Jahren gestorben

Nieheim/Himmighausen

Viele Menschen trauern um einen verdienten Mitbürger: „90 Jahre und kein bisschen träge“, so beschrieben die Weggefährten und Freunde des langjährigen Leiters der Gesamtdeutschen Bildungsstätte Himmighausen (DJO-Heim) den als „Spaddel“ (schlesisch Spatz) bekannten Werner Richter, als er im Juni 2022 sein 90. Lebensjahr vollendete und dabei noch so manches Tänzchen wagte. Nun teilten sie mit, dass er am 27. Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.