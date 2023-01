Hochzeitsmesse in Höxter: Sogar ein Brautkleid wird verlost

Modenschau, Brautkleidverlosung, 1000 Tipps für das Fest. Bei der Hochzeitsmesse in der Stadthalle in Höxter wird alles für den großen Tag im Leben präsentiert. Zwei Jahrzehnte gibt es die Höxteraner Hochzeitsmesse - und die bietet wieder die neuesten Trends rund um das „Ja-Wort“ in der Residenz-Stadthalle.

Hochzeitsmesse in der Stadthalle: seit mehr als 20 Jahren ein fester Begriff in Höxter.

Nach mehr als 20 Jahren Hochzeitsmesse in Höxter wird die Boutique TM (www.Lagerverkauf-Hx.de) nach zwei Jahren Coronapause mit den zahlreichen teilnehmenden Firmen am Sonntag, 22. Januar, von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr wieder eine große, überregionale Veranstaltung in der Residenzstadthalle anbietenn. Die niveauvolle Stadthalle bietet das perfekte Ambiente für eine Hochzeits- und Festtagsmesse mit besonderem Flair. Hunderte Besucher kommen, wenn die Messe stattfindet.

Modenschauen gehören zur Hochzeitsmesse in der Stadthalle. Foto: Boutique TM

Viele unterschiedliche Anbieter aus den Bereichen: Damen-, Herrenmode und Kommunionkleide , Foto und Video, Frisuren und Kosmetik, Bäckerei und Konditorei, Gastronomie, Ringe und Schmuck, Floristik und Dekoration, Musik und andere Dienstleistungen rund um die Themen Hochzeit und Feiern erhöhen die Attraktivität der Veranstaltung mit dem Ziel, interessiertes Publikum zu begeistern, berichten die Veranstalter Bettina und Uwe Hörnlein (Boutique TM Höxter).

Höhepunkte sind wieder die verschiedenen Modepräsentationen der aktuellen Kollektionen 2023, die von Models auf dem "Catwalk" vorgestellt werden. Auch in diesem Jahr können die Besucher wieder an einer Verlosung teilnehmen und ein Brautkleid oder Bräutigam-Outfit aus der Brautboutique TM gewinnen.

Die teilnehmenden Firmen stammen aus dem Großraum Höxter, Brakel, Nieheim und Holzminden. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Weitere Infos unter www.Hochzeitsmesse-HX.de.

Großer Andrang herrscht immer bei der Hochzeitsmesse in Höxter. Foto: Botique Tinas Moden

Reise ins gemeinsame Glück

Die klassische Hochzeit mit weißem Schleier, Wagners Brautmarsch und der Tortenfigur hat Konkurrenz bekommen. Paare trauen sich auf ihrer Reise ins gemeinsame Glück immer mehr zu – und scheuen vor bisher unbekannten Strecken nicht zurück. Das berichtet TM vor dem großen Event. Das Thema Hochzeit ist zu einem wichtigen Verkaufssektor geworden. Oft wird viel Geld in die Hand genommen, denn der große Tag soll perfekt werden.

Die Hochzeitsmesse wird überregional beworben. Foto: Botique TM

Die Aussteller, die jährlich auf der Hochzeitsmesse in Höxter anzutreffen sind, wissen genau, was Paare wollen. Der Fantasie sind schon lange keine Grenzen mehr gesetzt – weder bei der Torte, noch bei der Musik. Nur das Brautkleid bleibt meist klassisch chic ganz in Weiß. Der Mann traut sich hingegen schon etwas mehr. Wer die neuen Trends erleben möchte, der sollte am Sonntag zur Hochzeitsmesse in Höxter kommen.