Weser-Fische gefährdet: Was Angler bei Höxter-Corvey für junge Aale tun

Ein ungewohntes Bild hat sich Beobachtern am Dienstagmittag am Corveyer Schiffsanleger geboten: Angler setzten Fische ins Wasser, anstatt sie heraus zu fangen. Die Weser hat 95.000 neue Bewohner: junge Aale.

95.000 Glasaale an Oberweser ausgesetzt: Irgendwann schwimmen sie alle nach Florida

Haben 95.000 junge Aale am Dienstag in die Weser ausgesetzt: (von links) die Weserfischer Peter Thiele, Florian Siewers, Rainer Wohlfahrt und Alfred Wessels mit Fischfarm-Chef Sascha Tengen.

Die schlangenartigen Wanderfische sind unglaubliche Lebewesen. Einmal im Leben schwimmen die europäischen Aale aus Flüssen, Seen und Teichen tausende Kilometer bis in die Sargassosee (östlich von Florida). Dort laichen sie und sterben dann. Ihre Nachkommen, kleine Glasaale, wandern als Larven und Jungfische mit dem Golfstrom denselben Weg zurück über den stürmischen Atlantik in ihre Heimatgewässer. Aale werden einen halben bis zwei Meter lang, wiegen 700 Gramm und haben 100 bis 119 Wirbel. Charakteristisch ist ihre langgestreckte, schlangenförmige Gestalt.