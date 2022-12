Einbruch im Leihhaus in Höxter: Passanten verfolgen flüchtige Diebe

Mitarbeiterin überrascht die mutmaßlichen Täter – Schaden in fünfstelliger Höhe

Höxter

Dreiste Diebe sind am Montag gegen 22.10 Uhr in das Leihhaus in Höxters Westerbachstraße eingestiegen. Eine Mitarbeiterin hat sie dabei erwischt. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen.

Von Harald Iding