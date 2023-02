Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter klaut Schmuck in Höxter

Opfer einer dreisten Betrugsmasche wurde nach Angaben der Polizei ein älteres Ehepaar in einem Ortsteil von Höxter.

In einem Ortsteil von Höxter ist ein älteres Ehepaar auf einen miesen Trick hereingefallen. Ein Mann gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Anstatt den Wasserdruck zu prüfen, klaute er den Schmuck der Senioren.

Um 10.20 Uhr am Donnerstag, 16. Februar, klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Senioren. Er gab sich als Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke aus und wolle den Wasserdruck überprüfen. Unter diesem Vorwand schickte er den 84-jährigen Hausbewohner in den Keller, er solle die Wasseruhr im Auge behalten.

Während sich die Ehefrau im Erdgeschoss aufhielt, begab sich der unbekannte Mann in das Obergeschoss, in dem sich ein Badezimmer befindet. Nach einigen Minuten kam er die Treppe wieder hinunter und verließ zügig das Haus.

Kurz darauf stellte das Ehepaar fest, dass in einem Zimmer im Obergeschoss eine Kommode geöffnet wurde und aus einer Schmuckkassette Ketten, Armbänder und weiterer Schmuck entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, bewegt sich aber mindestens im vierstelligen Euro-Bereich. Das Ehepaar verständigte umgehend die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld des Wohnortes blieb aber ohne Erfolg.

Polizei Höxter sucht nach Betrüger

Der unbekannte Mann wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze kurze Haare. Er trug dunkle Arbeitskleidung, dunkle Stoffhandschuhe und sprach dialektfreies Hochdeutsch.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Höxter unter 05271/9620 in Verbindung zu setzen.

Außerdem warnt die Polizei Höxter ausdrücklich vor solchen und ähnlichen Betrugsmaschen, bei denen unbekannte Personen versuchen, sich unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Sie rät, grundsätzlich vorsichtig zu sein und sich einen Ausweis zeigen zu lassen. Im Zweifel sollten Angehörige oder Nachbarn hinzugezogen oder die Polizei über den Notruf 110 gerufen werden.