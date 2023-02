Feueralarm: Kaufland-Markt in Höxter evakuiert

Eine brennende Mikrowelle hat am Dienstagvormittag zu einer Evakuierung geführt. Doch schon kurz nach dem Feuerwehreinsatz konnte der Kaufland-Markt in Höxter zum Normalbetrieb zurückkehren.

Abgespielt hat sich die Evakuierung am Dienstagvormittag (14. Februar) in der Kaufland-Filiale in der Brenkhäuser Straße in Höxter. Alle Kundinnen und Kunden mussten den großen Discounter wegen eines Feueralarms mit Rauchentwicklung verlassen.