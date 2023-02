Frauen und Mädchen starten in Höxter Spendenaktion für Erdbebenopfer

Mitglieder der Moschee in Höxter möchten das Leid der Menschen nach der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion lindern helfen: Frauen und Mädchen aus der Gemeinde organisieren eine Hilfsaktion.

Gemeinnütziger Gebäckverkauf am Samstag (25. Februar) auf dem Kaufland-Parkplatz

Die Erdbebenkatastrophe hat unermessliches Leid über die Menschen gebracht. Mehr als 46.000 Menschen sind verstorben. Tausende werden vermisst. Viele der Überlebenden haben ihr Hab und Gut verloren. In Höxter starten Frauen und Mädchen der Moschee nun eine Spendenaktion.

Sie verkaufen am Samstag, 25. Februar, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Höxter selbstgebackene türkische Spezialitäten für den guten Zweck.

Alle Einnahmen aus der Aktion werden an die Opfer der Erdbeben gespendet. Dementsprechend hoffen die Initiatorinnen auf eine große Resonanz. Denn die Hilfe für die Menschen in der Erdbebenregion ist ihnen ein Herzensanliegen.

Für ihre Idee haben sie viele Mitstreiterinnen auch außerhalb Höxters gewinnen können. Mehr als 35 Frauen und Mädchen backen für den kommenden Samstag. Daher wird das Spektrum an verschiedenen Kuchen, Muffins und Spezialitäten wie Baklava groß sein. Herzhafte Köstlichkeiten wie Börek runden die Angebotspalette ab.

Ljiljana Cakir beteiligt sich ebenfalls mit Kuchen und Muffins. Sie freut sich sehr über die Initiative und appelliert an die Menschen, am Stand vor dem Supermarkt vorbeizuschauen. „Wenn die Aktion gut läuft, wiederholen wir sie vielleicht auf dem Marktplatz“, berichtet Cakir.

Für die Erdbebenopfer spenden können die Menschen auch im Stern-Markt an der Westerbachstraße. Das Supermarkt-Team sammelt Spenden und hat vor einigen Tagen schon 3000 Euro in der Moschee abgegeben. Ein Lahmacun-Verkauf war ebenfalls erfolgreich.

„Es gibt viele Menschen, die Gutes tun wollen“, sagt Ljiljana Cakir. Die Hilfsbereitschaft sei den Erdbebenopfern sicher ein kleiner Trost.