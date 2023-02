Wieder Namensstreit im Rat Höxter: Hindenburgwall kurz vor LGS noch schnell umbenennen?

Der Hindenburgwall in Höxter ist ab 20. April 2023 Landesgartenschaugebiet. Hier an der Stadthalle steht das Hindenburgwall-Schild. Der Name erinnert an den früheren Reichspräsidenten Hindenburg, der Adolf Hitler zum Kanzler machte. Es gibt einen neuen Antrag, den Namen auszutauschen. Hier wird zurzeit auch der Eingang zur LGS errichtet.

Foto: Michael Robrecht