Kasernen-Eindringling von Höxter: 24-Jähriger bleibt in Haft

Höxter

Es gibt Neues vom 24-jährigen Kasernen-Eindringling von Höxter: Der Mann bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Christoph Zielke auf WB-Anfrage am Dienstag. Wie der Sprecher der Behörde in Paderborn sagte, werde der auffällig gewordene "Kasernenbesucher" nicht an eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Über die genauen Motive für seinen sonderbaren Auftritt bei der Truppe werden wir wohl erst vor Gericht etwas Konkretes erfahren.

Von Michael Robrecht