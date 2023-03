Höxter: Kinder verbringen zu viel Zeit vor dem Bildschirm

Typische Szene in einer Familie: Der Junior sitzt mit Kopfhörer in seiner eigenen Welt. Der tägliche Medienkonsum für Kinder in dieser Altersgruppe sollte jedoch nach Expertenmeinung eine halbe Stunde nicht überschreiten. Ein zu hoher und falscher Medienkonsum kann sich nachteilig auf die Gesundheit von Kindern auswirken. Vor allem dann, wenn darunter dauerhaft die Bewegung leidet.

Foto: AOK/Andriiz