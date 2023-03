Lüchtringer leben 60 Jahre Leidenschaft für Kirchenmusik

Zwar leben keine Mitglieder aus dem Gründerjahr 1952 mehr, die von den Anfängen berichten könnten. Aber von mancher Anekdote können die beiden Jubilare Klaus Trowe und Elmar Honervogt berichten.

Im Namen des Kirchenchores dankte die 1. Vorsitzende Kriemhild Beverungen auf der Jahreshauptversammlung Ende Februar den beiden Chormitgliedern für ihr Engagement und ihre langjährige Treue, die ja auch ein Beweis für die Beständigkeit und das gute Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Kirchenchores seien.

Besonders hervor hob Kriemhild Beverungen den großen Einsatz von Klaus Trowe für den Chor. Über 30 Jahre hat er als 1. Vorsitzender den Chor in einer Zeit zunehmender Aufgaben geleitet und wesentlich dazu beigetragen, dass der Verein neben vieler musikalischer Höhepunkte auch eine gute Gemeinschaft erleben durfte, die durch große und kleine Fahrten, Veranstaltungen und viele gelungene Feste gefördert wurde. Doch nicht nur als organisierender Leiter wirkte Klaus Trowe. „In einer schwierigen Zeit der Vakanz des Chorleiters übernahm er auch dessen Funktion, wobei ihm sicherlich seine Liebe zur Musik und sein musikalisches Talent zugutekam“, heißt es vom Vorstand.

Noch heute ist Trowe als aktiver Sänger eine Stütze im Bass. Auch Elmar Honervogt habe sich zeitweise als 2. Vorsitzender für den Chor eingesetzt und ist nach einer beruflich bedingten Auszeit wieder zum Chor zurückgekehrt – und ihm als mittlerweile passives Mitglied treu geblieben. Für dieses vorbildliche Engagement ehrte die Vorsitzende die beiden Sänger mit einer Urkunde des „Diözesan-Cäcilienverbandes“ des Erzbistums Paderborn. Präses und Diakon Erwin Winkler als auch Chorleiter Wilhelm Gickler schlossen sich diesem Dank gerne an – und die Mitglieder applaudierten langanhaltend.

„Freund Elmar gleich mitgenommen“

In seiner Antwort sprach Klaus Trowe über seine persönliche Beziehung zum Chor. Da sein Vater, seine Mutter und seine Schwester schon Mitglieder im Chor waren, war sein Weg zum Chor familiär „quasi vorgezeichnet“, und auf diesem Weg nahm er seinen Freund Elmar gleich mit. Aber wahrscheinlich hatte auch das beharrliche Werben um Mitglieder des Gründers des Chores (Pastor Hermann Thöne) sein Übriges dazu getan. Neben dem musikalischen Aspekt lag und liegt für Klaus Trowe der eigentliche und tiefere Sinn eines Kirchenchores darin, zum Lobe und zur höheren Ehre Gottes beizutragen, was für ihn immer noch ein steter Ansporn sei.

Neben den Proben für die kirchlichen Feiertage und das Patronatsfest „Johanni“ bereitet sich der Chor im Rahmen eines Projektchores auf die Mitgestaltung der Messfeier zum 1200-jährigen Bestehen des Klosters Corvey am diesjährigen Vitusfest (18. Juni 2023) in Corvey vor. Auch zur LGS sei eine Teilnahme an den kulturellen Veranstaltungen im sogenannten „Schöpfungsgarten“ vorgesehen. Über musikalische Unterstützung von interessierter Seite würde sich der Chor sehr freuen, so der Vorstand.