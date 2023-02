Unfallflucht: Kind (11) auf Fahrrad in Godelheim von Auto angefahren

Ein Elfjähriger ist beim Überqueren der Driburger Straße an einer Verkehrsinsel in Godelheim von einem Auto angefahren worden. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter und kümmerte sich nicht um das gestürzte, verletzte Kind. Das Rad des Jungen wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 10. Februar, gegen 14.35 Uhr. Am Ortsausgang von Godelheim in Richtung Ottbergen überquerte der Junge die Driburger Straße in Höhe einer Verkehrsinsel. Nachdem er die erste Fahrbahnhälfte bis zur Verkehrsinsel überquert hatte, ließ er einige Fahrzeuge passieren.

Dann setzte er seinen Weg weiter fort. Er hatte mit seinem Vorderrad schon den gegenüberliegenden Bürgersteig erreicht, als ein Auto plötzlich sein Fahrrad am Hinterrad traf. Durch den Aufprall stürzte er.

Der Wagen habe gestoppt, dann aber seine Fahrt fortgesetzt. Im Langenbergweg habe das unbekannte Auto dann doch noch einmal kurz angehalten, der Fahrer sei ausgestiegen und habe seinen Wagen angeschaut, sei dann aber weiter Richtung Ottbergen gefahren. Der Elfjährige hatte sich eine Verletzung zugezogen, außerdem war sein Fahrrad nicht mehr fahrbereit.

Jetzt werden Zeugen gesucht. Bei dem Auto habe es sich um einen anthrazitfarbenen Kleinwagen gehandelt, womöglich mit ukrainischem Kennzeichen. Der unbekannte Fahrer war schlank, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkles Haar und sei relativ jung gewesen, schätzungsweise zwischen 20 und 28 Jahre alt.

Um Hinweise bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter unter Telefon 05271/9620.