Hoffest in Höxter stellt beliebte Frucht in den Fokus

So ein Apfel ist schon eine erstaunliche Frucht – sie ist nicht nur besonders köstlich, sondern auch überaus gesund, vielseitig einsetzbar und zählt zu den beliebtesten Obstsorten. Jetzt gab es zu Ehren des Apfels ein Hoffest auf dem Gelände der Firma Wittrock – in Kooperation mit der LGS.

Dem Apfel wird eine vielfältige Symbolik zugeschrieben. So gilt er unter anderem als Zeichen für Fruchtbarkeit, aber auch für Regionalität und Klimaschutz. Die Obstplantage Wittrock versorgt die Höxteraner nun bereits seit über 100 Jahren mit diesem Gut, aber auch mit anderen regionalen Produkten. Auf fast 100 Hektar sorgt Familie Wittrock als anerkannter Obstbaufachbetrieb für gesunde Früchte und Qualität. Übrigens bildet der Betrieb auch aus. „Für das Ausbildungsjahr 2023 gibt es noch die Möglichkeit, sich für die Ausbildung zum Gärtner im Fachbereich Obstbau zu bewerben“, so eine Sprecherin. Am Samstag lud die Landesgartenschau 2023 zum Hoffest bei Wittrocks ein. Sechs Monate vor der offiziellen Eröffnung der Gartenschau bot sich den Gästen an einem goldenen Herbsttag ein buntes Treiben rund um diese Frucht.