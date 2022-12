Holli lädt zum weihnachtlichen LGS-Countdown in Höxter ein

. Beim neunten Landesgartenschau-Countdown am Dienstag, 20. Dezember, wird es weihnachtlich: Kinder können auf dem Höxteraner Weihnachtsmarkt Hexenhäuschen aus Keksen basteln, eine Runde mit der Bimmelbahn drehen und anschließend Hollis Weihnachtsmärchen auf der Bühne lauschen.

LGS-Elfe Holli lädt am Dienstag, 20. Dezember, zur Fahrt in der Bimmelbahn ein. Außerdem sucht sie noch einen Namen für die Bahn und freut sich auf viele Vorschläge.

Außerdem bietet das Landesgartenschau-Team Last-Minute-Geschenke an: Von 11 Uhr an gibt es am LGS-Stand Dauer- oder Tageskarten „Sie eignen sich dieses Jahr sehr gut als Geschenk“, sagt Marketingleitung Madita Alberding.

Mit den Landesgartenschau-Weihnachtskugeln werden die Tickets vor Ort weihnachtlich verpackt. „Aktuell gibt es die Dauerkarten noch zum Vorteilspreis für 72 Euro“, erinnert Alberding. Ab dem 21. Januar sind die Tickets nur noch zum regulären Preis von 120 Euro erhältlich.

Elfe Holli freut sich am 20. Dezember auf zahlreiche Kinder, die ab 14.30 Uhr gemeinsam mit dem Petri-Ganztag nahe dem Stand beim Karussell Hexenhäuschen aus Butterkeksen und Kerzen basteln. Um 15.45 Uhr geht es auf der Bühne am Marktplatz weiter: Hollis Wintermärchen wird vorgelesen und bringt Weihnachtsstimmung auf.

Name für Bimmelbahn gesucht

Auch die Bimmelbahn wird von 14.30 bis 16.30 Uhr kostenlos durch die Innenstadt fahren. „Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Namen für unsere Bimmelbahn“, sagt Alberding. Vorschläge können direkt am 20. Dezember abgegeben werden. „In der Bimmelbahn werden Zettel für Vorschläge ausliegen.“

Der inzwischen neunte Landesgartenschau-Countdown wird der letzte im Jahr 2022 sein. „Weiter geht es am 20. Januar, dann sind es nur noch drei Monate bis zur Eröffnung“, schaut Madita Alberding nach vorne. „Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten Start ins Landesgartenschau-Jahr!“