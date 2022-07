Holli sucht  „Elfer“ für die Landesgartenschau in Höxter

Ob das Verteilen von Infomaterial, Pflanzenpflege oder der Empfang von Besucherinnen und Besuchern am Eingang: Für die Landesgartenschau werden viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Nun gab es ein erstes Event für alle „Elferinnen und Elfer“, die sich bereits für die Landesgartenschau engagieren.

70 Ehrenamtlichen packen bereits mit an

Rund 70 „Elferinnen und Elfer“ haben sich bereits für ehrenamtliche Mitarbeit bei der Landesgartenschau Höxter gemeldet. In Anlehnung an die elfenhafte Botschafterin Holli läuft seit April die Kampagne „Wir elfen mit“. Die Landesgartenschau hat nun die Ehrenamtlichen zu einem ersten gemeinsamen Treffen eingeladen.

„Ein so großes Event wie die Landesgartenschau steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger“, weiß Landesgartenschau-Geschäftsführer Jan Sommer, der schon bei der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 gesehen hat, wie wichtig die ehrenamtliche Hilfe ist. „Deshalb sind wir sehr dankbar und erfreut, wie viele Elfen wir schon für ehrenamtliche Arbeit vor und während der Landesgartenschau für uns gewinnen konnten.“

Zu Beginn des Events im Restaurant „Gina’s“ begrüßte Landesgartenschau-Botschafterin Holli die Ehrenamtlichen. „Gemeinsam können wir ein außergewöhnliches Erlebnis für unsere Besucherinnen und Besucher erschaffen“, dankte die Elfe. „Nur mit Eurer ehrenamtlichen Hilfe wird die Landesgartenschau ein ganz besonderes Erlebnis in Höxter.“ Im Anschluss erläuterte Bauherrenvertreter Paul Seydell den Geländeplan und bei einer Tombola wurden Landesgartenschau-Artikel verlost.

Unterstützer weiter gesucht

Auch wenn sich schon rund 70 Helferinnen und Helfer für die Landesgartenschau engagieren, sind weitere Unterstützerinnen und Unterstützer willkommen. „Wir suchen Ehrenamtliche in unterschiedlichen Bereichen“, sagt Lisa Sommer von der Durchführungsgesellschaft. „Jetzt im Vorfeld der Landesgartenschau suchen wir Menschen, die unsere Infostände auf Veranstaltungen betreuen und unsere Botschafterin Holli begleiten, auch die Mithilfe bei Pflanz- und Pflegeaktionen ist möglich. Unser Archäologe Ralf Mahytka sucht ebenfalls ab und zu fleißige Unterstützung.“ Einmal im Monat bekommen die ehrenamtlichen Elfen, die sich für eine Tätigkeit vor der Landesgartenschau entschieden haben, eine E-Mail mit allen Terminen, zu denen sie sich eintragen können. Hollis Elfen bekommen von uns Fahrtkosten und den Eintritt zu den Events erstattet, auf denen sie für unser Sommermärchen werben“, sagt Lisa Sommer.

Auch während der Landesgartenschau gibt es verschiedene Bereiche, bei denen die Helferinnen und Helfer unterstützen können. „Die Ehrenamtlichen können unseren Infopavillon besetzen, Ansprechperson an den Eingängen sein, im Gelände-Team aushelfen und Gruppen begrüßen“, sagt Lisa Sommer. „Dazu kommt die Pflege von Pflanzen, Gästebetreuung bei Veranstaltungen und die Beaufsichtigung von Spielplätzen. Die Aufgaben sind wirklich vielfältig und jede Helferin und jeder Helfer kann selbstverständlich frei wählen, welche Bereiche er oder sie übernehmen möchte.“ Vorkenntnisse werden nicht benötigt. „Jede Ehrenamtlerin und jeder Ehrenamtler wird von uns vorab geschult.“ Wie viel Zeit die Helferinnen und Helfer investieren, können sie individuell bestimmen.

Freude auf Spielplätze und Weserscholle

Ulrike, Monika, Heike und Marianne aus Höxter und Bödexen sind schon Helferinnen. „Man ist viel näher an der Landesgartenschau dran“, sagen sie. Helfen bei den Veranstaltungen und Verteilen von Flyern machen ihnen am meisten Spaß. „Man trifft viele unterschiedliche Menschen und lernt nie aus.“ Am meisten freuen sich die vier Ehrenamtlerinnen auf die drei neuen Spielplätze und die Weserscholle.

Wer sich für das Ehrenamt auf der Landesgartenschau interessiert, findet online und im Flyer „Elfen Sie mit!“ mehr Informationen. Dort gibt es auch ein Formular zum Ausfüllen.