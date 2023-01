Holocaustgedenken: Schüler und Lehrer aus Beverungen setzen starkes Zeichen

Beverungen

Schüler und Lehrer setzen ein starkes Zeichen: Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am vergangenen Freitag haben die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen der Sekundarschule im Rahmen einer Arbeitsgruppe eine Gedenkfeier. Dabei erinnerten sie mit drei Stationen an die jüdische Bevölkerung, insbesondere an die Juden in Beverungen.

Von Lea Henneke