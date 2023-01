Gas-Wolke in Holzminden: Häuser mit 300 Bewohnern evakuiert

Holzminden/Höxter

Gas-Alarm und stundenlange Explosionsgefahr in Holzminden: Eine Leitung ist bei Hangsicherungsarbeiten am Lüchtringer Weg am Montagnachmittag beschädigt worden. Die Folge: Großeinsatz für die Feuerwehren. Häuser wurden evakuiert, weil das Gas in die Kanäle geströmt war.