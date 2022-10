„Holzöfen kein Treiber der Luftverschmutzung“

Höxter

Während die Einschlagsaison für Laubholz läuft, befeuert eine Nachricht aus Brüssel die Diskussion über das Heizen mit Holz: Die EU-Kommission will die Grenzwerte für Feinstaub mehr als halbieren. Vor diesem Hintergrund erhebt Michael Funk, Leiter des Forstbetriebs Corvey mit 3700 Hektar Flächen, im Sinne der Waldbesitzer die Stimme. Denn Holzfeuerungen seien mit ihrem 19,4-Prozent-Anteil an den Feinstaubemissionen kein „Treiber“ der Luftverschmutzung in Deutschland.

Von Sabine Robrecht