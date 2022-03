Horrorhaus von Höxter: Stadt ist seit 4. Februar Eigentümer

Jetzt doch: Das „Horrorhaus von Höxter“ hat den Eigentümer schon am 4. Februar gewechselt. Das geht aus einer Vorlage des nordrhein-westfälischen Justizministeriums an den Haushalts- und Finanzausschussausschuss des NRW-Landtags hervor. Sollten die Parlamentarier bei der nächsten Sitzung am Donnerstag zustimmen, ist der Verkauf vom 4. Februar durch das Land an die Kommune endgültig rechtskräftig wirksam.

Die Stadt Höxter will das Gebäude auf dem 666 Quadratmeter großen Grundstück zeitnah nach dem Kauf und Eintragung ins Grundbuch abreißen lassen. Das kündigte Bürgermeister Daniel Hartmann schon vor langer Zeit an.

Passiert ist aber lange nichts, weil der Fall in Düsseldorf den langen und komplizierten Gang durch die Institutionen absolvierte. Zur Nachricht von Rhein konnte am Dienstagvormittag im Stadthaus in Höxter noch niemand etwas sagen. Auch nicht zum Kaufpreis: Der beträgt in solchen Fällen zumeist den symbolischen einen Euro!

Die NRW-Justiz hatte das Grundstück nach einem Prozess um illegalen Drogenanbau in dem Haus durch den spätere Eigentümer (einem Dachdecker) eingezogen. „Die Liegenschaft ist für Landeszwecke entbehrlich und soll fortan kommunalen Zwecken dienen“, heißt es in der dem WB vorliegenden Vorlage von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Ausschuss. Die berüchtigte und belastete Liegenschaft ist mit notariellem Vertrag vom Freitag, 4. Februar, unter Genehmigungsvorbehalt verkauft worden. Erst wenn der Ausschuss über den Kaufvertrag abgestimmt hat (was nur eine Formalie ist), kann Höxter über das Haus wirklich verfügen und den Abrissunternehmer bestellen. Das Horror-Haus wird beim NRW-Justizfiskus als "Sonderliegenschaft" geführt.

Weltweit hatten die Ereignisse in dem Haus im Höxteraner Stadtteil Bosseborn für Schlagzeilen gesorgt. Erst vor ein paar Tagen wieder. Jahrelang waren auf dem Grundstück mehrere Frauen von einem Paar missbraucht und gequält worden. Zwei der Opfer starben an ihren schweren Verletzungen. Eine Leiche wurde zuerst tiefgefroren, dann zersägt und später verbrannt. Eine Frau starb im Krankenhaus. Im Prozess um die Taten wurden weitere grausame Details bekannt. So kam das Haus zu seinem Namen. Das Täterpaar ist zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.