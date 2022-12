Höxter-Albaxen: Zum Dorfjubiläum gibt es   die „Kölsche Sommernacht“

Der Festausschuss hat für diesen besonderen Geburtstag ein umfangreiches Programm ausgearbeitet, an dem alle Generationen viel Freude haben werden. Der Termin steht auch schon fest: Die unterhaltsamen Festivitäten werden vom 1. bis 3. September 2023 ausgetragen. Eröffnet wird das Dorffest am Freitag, 1. September, mit einer „Kölschen Sommernacht“. Mit der erfolgreichen Brass- und Performanceband „Knallblech“ kommt eine junge kölsche Band ins Dorf, die sich auf den Spuren der bekannten rheinländischen Band „Querbeat“ befindet. Zusammen mit den heimischen „DJ's Marcus und Markus“ wird die Band „Knallblech“ den Besuchern der „Kölschen Sommernacht“ ordentlich einheizen.

Das Dorffest wird am 2. September fortgesetzt mit der Eröffnung der Vereinsstände. Es präsentieren sich die Albaxer Vereine dort und bieten selbst hergestellte Köstlichkeiten, aber auch Belustigungen und spannende Wettbewerbe an. Parallel dazu werden Angebote für die Kinder gestaltet. Der Samstagnachmittag steht ganz unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ – hierbei sollen Jung und Alt sich spielerisch und sportlich betätigen können. Nach der am 2. September um 17 Uhr geplanten Kinderdisco kommt es an dem Samstagabend zu einem weiteren Höhepunkt des Dorffestes. Es tritt die bekannte Band „Limited Edition“ mit ihrer mitreißenden Covershow und einer Rock- und Pop-Revue auf.

Manfred Schäfers vom Festausschuss sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Die Besucher dürfen sich auf einen musikalischen Querschnitt durch die letzten sechs Dekaden der Rock- und Popgeschichte. Es erwartet sie ein absolutes Best-of-Konzert mit aufwendigen Kostümen, ausgefeilten Choreographien und hohem Unterhaltungswert.“ Der dritte Festtag wird am 3. September um 10 Uhr mit einem Wortgottesdienst fortgesetzt. Bei dem Frühstück ab 11 Uhr werden die Albaxer Musikgruppen für eine schwungvolle musikalische Begleitung sorgen. Nach einem lustigen „Bingospiel“ und dem traditionellen Kaffeetrinken wird das Albaxer Dorffest am frühen Abend dann beendet, informiert der Festausschuss. Der Vorverkauf für die vielversprechenden Konzerte ist gestartet. Schäfers: „Karten für die Konzerte am 1. und 2. September gibt es jetzt in den Filialen der Sparkasse Höxter, Kronland Albaxen, dem Schützenhaus Albaxen, der CaféBar Apotheke in Höxter sowie im Internet bei der Konzertagentur Eventim.“

Der Festausschuss „1200 Jahre“ in der Höxteraner Ortschaft Albaxen (von links): Manfred Schäfers, Lara Remmert, Günter Ridder, Melanie Siewers, Heinrich Ostermann und Nicole Ohrmann. Es fehlen auf dem Foto noch Ralf Streicher, Karina Schönfelder, Christiane Rode und Josef von Heesen. Foto: Meinhard Siewers

Mit einem vergünstigten Kombiticket für beide Musikveranstaltungen für zusammen 25 Euro könne man gleich beide Top-Bands erleben. Beste Stimmung und musikalische Highlights seien garantiert. „Ganz besonders eignet sich dieses Kombiticket als schönes Geschenk.“ Und es gibt zum Jubiläum noch ein echtes Unikat: Zum Jubiläum sind 1200 Flaschen des „1200er-Gin-Mango-Likörs“ als „Limited Edition“ produziert worden, die zu einem Preis von 1.200 Cent (zwölf Euro) ihre Liebhaber finden möchten. „Mit dem Verkauf des Likörs soll auch das Dorffest mitfinanziert werden. Der Gin wird ebenfalls in den örtlichen Vorverkaufsstellen verkauft.“ Und: Bei allen öffentlichen Veranstaltungen in der Gemeinde würden im nächsten Jahr bis zum Jubelfest die Eintrittskarten und der „Gin-Mango-Likör“ angeboten.