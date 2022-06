Höxter bekommt endlich ein Neubaugebiet

Das zukünftige Neubaugelände in Höxter am Bielenberg unterhalb des Kreisberufskollegs soll jetzt von der Werwaltung überplant und im September als "Konzept" vorgestellt werden. Viele Höxteraner kennen die schöne Aussicht als "Rodelhügel", auch wenn hier schon länger kein Schnee mehr gelegen hat. Zwei Hektar Wiese wird für die Schulen als Reserveflächen nicht mehr gebraucht.

Das bei den Höxteranern als „Rodelwiese“ bekannte 20.000 Quadrameter große Grundstück gehört zu größten Teilen der Stadt und nur am Rande an der Bergstraße gibt es kleinere private Parzellen. Die Stadt, so will es die Politik übereinstimmend, soll das neue Bauland selbst vermarkten und nicht in die Hände von Bauträgern geben. Erbpachtstücke wird es dort nicht geben. Zudem möchten die Politiker, dass innerhalb einer Frist gebaut werden muss, um leere Grundstücke und Spekulation zu verhindern.