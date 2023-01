Höxter: Einige KHWE-Kollegen sind schon 40 Jahre im Beruf

Die KHWE sagt Danke! Ob Medizin, Pflege, Hauswirtschaft, Technik oder Verwaltung: Bei der Jubiläums- und Abschiedsfeier der KHWE sind wieder zahlreiche Mitarbeiter geehrt und verabschiedet worden. „Wir danken Ihnen für Ihre Treue zu unserem Unternehmen. Gerade die aktuelle Zeit lässt uns noch einmal mehr spüren, was Sie und Ihre Kollegen täglich leisten“, sagt Stefan Kruse, Leiter der Allgemeinen Verwaltung, in Vertretung für die Geschäftsführung, bei einer Feierstunde.

In lockerer Runde tauschten die Jubilare und Ehemaligen Erinnerungen und Anekdoten aus. Gemeinsam ließen sie ihre Zeit bei der KHWE Revue passieren. „Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten viel in Ihrem Beruf erlebt und für einige von Ihnen beginnt nun ein ganz neuer Lebensabschnitt“, so Kruse weiter.