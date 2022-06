Höxter feiert Schützenfest im Herzen der Stadt

Dass es sich dabei um ein ganz besonderes Fest handeln wird, zeigt sich auch am diesjährigen Festplatz. Aufgrund der gesperrten Weserbrücke wird vom 1. bis 4. Juli auf dem Parkplatz neben dem Modehaus Klingemann gefeiert. Letzte organisatorische Informationen haben nun die Schützengilde und die Stadt Höxter bekannt gegeben.

„An diesem Ort hat die Gilde in ihrer über 425jährigen Geschichte noch kein Schützenfest ausgerichtet“, ist sich Kommandeur Thomas Wiesemann sicher und freut sich über ein weiteres Alleinstellungsmerkmal eines besonderen Jubiläumsschützenfestes. Der Aufbau und die Vorbereitungen zur Herrichtung des Festplatzes laufen dabei auf dem Parkplatz des Modehauses Klingemann auf Hochtouren. „Die Fläche ist zwar kleiner als die des Floßplatzes, dennoch werden Zelt, Gastromeile und sogar ein Autoscooter für echtes Schützenfest-Flair sorgen“, berichtet der Kommandeur. Der Zugang auf das Festgelände soll ausschließlich über die Hennekenstraße erfolgen.

Festplatzzeiten Foto: Freitag, 1. Juli, von 16 bis 2 Uhr Folgetag

Samstag, 2. Juli, von 15 bis 2 Uhr Folgetag

Sonntag, 3. Juli, von 14 bis 1 Uhr Folgetag

Montag, 4. Juli, von 10 bis 1 Uhr Folgetag ...

Parkplätze

Für die Besucher des Schützenfestes stehen während der Festtage ausgewiesene Parkplätze insbesondere im Parkhaus Bachstraße und in der Tiefgarage Uferstraße zur Verfügung. Ebenso können die Festbesucher auf den Stellflächen am Berliner Platz parken. Hier gilt jedoch eine Ausnahme. Während der Durchführung des Zapfenstreichs ist der Platz am Samstag, 2. Juli, von 13 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Die Stadt Höxter weist ferner darauf hin, dass die Einfahrt in die Corbiestraße mit Ausnahme des Anliegerverkehrs während der Festtage nicht gestattet ist. Um die Rettungswege freizuhalten gilt dies auch für das Parken in der Corbiestraße.

Daran, das in diesem Jahr überhaupt gefeiert werden kann, hat auch Modehändler Jens Klingemann großen Anteil. Die Parkflächen zwischen Corbiestraße und Hennekenstraße wurden von ihm kostenlos zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Kommandeur Thomas Wiesemann richtet Bürgermeister Daniel Hartmann daher nochmals seinen besonderen Dank an die Familie Klingemann, die der Schützengilde schon immer sehr verbunden war. „Diese Unterstützung ist in dieser besonderen Zeit eine tolle Geste“.

In gespannter Erwartung auf das Jubiläumsfest – (von links) Schützenkönig Frank Wiesemann, Bürgermeister Daniel Hartmann, Kommandeur Thomas Wiesemann und Jens Klingemann vom Mode- und Sporthaus Klingemann. Foto: Stadt Höxter

Auch das Thema Coronaschutz spielt bei den letzten Vorbereitungen eine Rolle. „Die Seitenwände des Zelts werden hochgeklappt, so dass eine gute Durchlüftung gewährleistet werden kann“, beschreibt der Kommandeur die Maßnahmen. „Und wir haben einen großen Außenbereich, den wir gemütlich herrichten, damit sich, wer will, lange draußen im Freien aufhalten und dort feiern kann“, ergänzt Schützenkönig Frank Wiesemann.

Getränke aus Einwegbechern

Ferner wird es draußen Getränke in Einwegbechern geben und Gläser werden in einem speziellen Waschvorgang gereinigt. „Im Spülwasser ist spezielles Reinigungsmittel: So sollen schon bei niedrigen Waschtemperaturen mögliche Viren abgetötet werden“, so die Verantwortlichen der Schützengilde Höxter.

Alle freuen sich nun, dass es endlich losgeht und die Schützengilde ihr Jubiläum feiern kann. „Höxter ist in gespannter Erwartung auf das Fest“, ist sich Daniel Hartmann sicher und bittet die Bevölkerung in dieser Sondersituation um Verständnis, dass es auch lauter werden kann. „Den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt wird derzeit viel zugemutet. Dieses besondere Jubiläum verdient es aber, besonders gut gefeiert zu werden.“