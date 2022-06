Höxter ist mit 439 Infizierten und  Inzidenz  1168 Spitzenreiter

Wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie und den Volksfesten der nächsten Monate im Kreis Höxter? Viele Veranstalter von Schützenfesten, Volksfesten wie Annentag oder Oktoberwoche und den Oktoberfesten im Herbst beobachten aufmerksam die Entwicklung der Infiziertenzahlen nach den Festivitäten. Gibt solche Szenen in einem vollen Zelt - wie hier vor Corona in Lüchtringen - überhaupt noch? Viele junge Leute hoffen, dass sie endlich wieder unbeschwert feiern können. Viele potenzielle Gäste sind aber sehr zurückhatltend - was Zelt und Hallen angeht - und bleiben draußen oder zuhause.

Foto: Michael Robrecht