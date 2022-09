Höxter: Neues Therapie-Konzept kann  Corona-Patienten mit Langzeitfolgen helfen

Die Betreiber von „Lange.fit“, die Brüder und Physiotherapeuten Moritz Lange und Marten Lange, präsentieren ihr Sport- und Gesundheitszentrum in der Lütmarser Straße 60 in Höxter mit neuen Ideen und Angeboten. Im früheren Hammermarkt hatten die Brüder vor sechs Jahren ihr „Fitness-Zentrum“ gegründet und inzwischen über Jahre erfolgreich in Höxter etabliert.

Jetzt erweitern die Therapeuten ihr „Portfolio“ erneut und eröffnen nach der Einrichtung einer Praxis für Physiotherapie (Lange.physio) vor einem Jahr nun einen Bereich, den es so in der Kreisstadt noch nicht gibt. Es geht um Therapien nach Krankheiten, um Nachsorge (besonders oft zurzeit nach einer Covid-19-Erkrankung mit Folgeschäden), Beratung, Training und um Vortherapien. „Und das alles unter einem Dach. Damit sind wir in die Region in dieser Form die ersten Anbieter“, sagen Marten und Moritz Lange.