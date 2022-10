Höxter nimmt Abzug des Thünen-Instituts nicht hin

Höxter nimmt den Abzug des Thünen-Instituts nicht unwidersprochen hin. Eine Resolution mit der klaren Forderung, die Standortentscheidung zu korrigieren, schlagen die Stadtverwaltung und auch die CDU-Ratsfraktion und der CDU-Stadtverband am Mittwoch, 2. November, dem Stadtparlament vor.

Die Christdemokraten beantragen, „dass parteiübergreifend im Sinne unserer ländlichen Region im konstruktiven Diskurs mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Entscheidung zugunsten der Standortfrage der beiden Fachinstitute für Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sowie für Innovation und Wertschöpfung im ländlichen Raum am Standort Höxter getroffen und somit die angekündigte Entscheidung zur Konzentration in der Metropole Braunschweig revidiert wird“, betonen CDU-Stadtverbandsvorsitzender Daniel Razat und Fraktionschef Günther Ludwig in ihrem gemeinsamen Antrag zur Verabschiedung einer Resolution.

Diese möge, so die beiden Christdemokraten, „im parteiübergreifenden Schulterschluss über alle Ebenen der kommunal-, landes-, und bundespolitischen Entscheidungsträger hinweg als Initiative unserer Region im Dreiländereck NRW, Niedersachsen und Hessen erfolgen und verstanden werden, da die gesamte Region länderübergreifend von der Ansiedlung vor Ort nachhaltig profitiert“. Günther Ludwig appelliert an die anderen Ratsfraktionen, im Sinne der Sache den Antrag zu unterstützen und auch ihren landes- und bundespolitischen Einfluss geltend zu machen. Da die Initiative der CDU sich mit dem Vorschlag der Stadtverwaltung zur Verabschiedung einer Resolution deckt, hat Bürgermeister Daniel Hartmann beide Vorstöße in Absprache mit dem CDU-Fraktionschef zu einer gemeinsamen Beratung zusammengefasst.

Die Verwaltung verweist ebenso wie die CDU neben verschiedenen günstigen Standortvorteilen auf die inhaltliche Nähe zu den Forschungseinrichtungen des in Höxter ansässigen Standortes der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe hin. Sie sei eine plausible Begründung für die frühere Entscheidung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gewesen. Auch bemühe sich das länderübergreifend als gemeinsame Einrichtung der niedersächsischen Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) und der Technischen Hochschule OWL betriebene Zukunftszentrum Holzminden-Höxter um zukunftsfähige Lösungen für die Entwicklung ländlicher Räume im inter- und transdisziplinären Dialog „und könnte insoweit die Arbeit der beiden Fachinstitute des Thünen-Institutes weiter befruchten“.

Nach Bekanntwerden der Standortentscheidung für Höxter habe die Stadt sich intensiv um Räumlichkeiten bemüht und am Marktplatz gefunden. Nach einer monatelangen Herrichtung für die Zwecke des Thünen-Institutes hätten die Räume im Juni dieses Jahres vom Vermieter an das Thünen-Institut übergeben werden konnten. Der Betrieb am Standort Höxter sei in der Folge aufgenommen worden.

Umso größer dann der Unmut nach der Kehrtwende. Die Rückzugsentscheidung sei aus Sicht der Verwaltung sehr enttäuschend und sollte nicht so einfach hingenommen werden. „Vor diesem Hintergrund ist der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen bei seinem Besuch am 13. Oktober bereits über den Sachverhalt informiert und um Unterstützung gebeten worden“, betont Bürgermeister Daniel Hartmann. Ebenso hätten auch der Landrat und die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte die Absicht, sich an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu wenden.