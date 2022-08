Höxter-Pegel unterschreitet die 70-Zentimeter-Marke

Der Wasserstand der Weser ist in zwei Tagen um gut 40 Zentimeter gesunken. Am Pegel Höxter-Corvey hat die Wassertiefe die 70-Zentimeter-Marke am Freitagmorgen unterschritten. Tendenz fallend. Am frühen Abend wird mit 69 Zentimeter oder noch weniger gerechnet.

Weil der Ederstausee kein Wasser an die Weser abgibt, ist die um 40 Zentimeter geschrumpft

Höxter Bollerbachmündung, Pegel Schiffsanleger: Hier und in Corvey hat die Weser die 70-Zentimeter-Marke am Freitagmittagerreicht. An den freigelegten Steinen sieht man das Wasser verschwinden.

Weil die Edertalsperre so gut wie kein Wasser zur Stützung des Weserpegels mehr abgibt, können die Weserschiffe der „Flotte Weser“ nicht mehr fahren – Saisonende. Fähre „Flotte Holli“ in Höxter musste zum Bedauern Hunderter Freibadbadegäste, Camper, Freizeitsportler und Gärtner im Brückfeld ihren Betrieb einstellen, und an den Ufern liegen die Steine und Sandbänke wie 2018, 2019 und 2020 wieder frei.

Die Behörden warnen alle „Schwimmer“, nicht im Fluss zu baden. Strömung und gefährliche Gegenstände oder Steine unter Wasser können Leben gefärden. Zurzeit wagen sich immer mehr Badende in den Fluss und stehen sogar in der Fahrrinne.

Ulrich Drüke hat bei ersten Rekord-Niedrigwasser an der Bollerbachmündung einen Hungerstein verschraubt; 59 Zentimeter Wassertiefe im September 2018. Foto: Michael Robrecht

Für die nächsten Tage sind keine Niederschläge in Sicht, und die Edertalsperre wird bis in den Herbst auch kein Wasser mehr ablassen. Letztlich hat der Nostalgiedampfer „Kaiser Wilhelm“ dafür gesorgt, dass der Edersee noch 14 Tage länger als geplant Wasser „gespendet“ hat. Da lag der Weser-Pegel in Höxter noch bei 1,15 Meter und später bei 1,10 Meter.

Diesen Anblick der Corveyer Bahnbrücke kennen wir schon von 2018, 2019 und 2020. Der Fluss wird auch 2022 zum "Rinnsal". Foto: Michael Robrecht

Sollte die Weser weiter schrumpfen, kann die 60-Zentimeter-Marke schnell unterschritten werden. Rekordminuswerte stammen von 2018 und 2020 mit 58 oder noch weniger Zentimetern – je nach Pegelmessstellen. Gibt es 2022 im Frühherbst einen neuen Minusrekord?

Dann kommt vielleicht auch wieder der vom Höxteraner Ulrich Drüke verlegte Hungerstein ans Tageslicht. Drüke hatte 2018 im September ein Hinweisschild aus Messing mit Erlaubnis des Wasser- und Schifffahrtsamtes auf einem Hungerstein an der Bollerbachmündung am R1 in Höxter angebracht. Juwelier Ralf Gartenschläger hatte die Gravur dazu angefertigt. Darauf zu lesen steht: „Hungerstein – 19.9.2018 – 59 Zentimeter“. Wenn der Stein mit dem Hinweisschild irgendwann wieder einmal auftaucht, haben wir wieder Niedrigwasser: So wie jetzt!

Auch bei Fürstenberg liegen bei jedem Niedrigwasser die Ufersteine auf größer Länge frei. Foto: Michael Robrecht