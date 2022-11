Höxter profitiert vom Märchen-Image

Jedes Jahr zur Saisoneröffnung präsentieren sich die Märchenfiguren des Weserberglands bei der Eröffnungsfahrt an den Anlegestellen am Fluss. Auch 2023 Ende April soll das wieder so sein.

In einer alljährlichen, offenen Befragung lässt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) die 100 Reiseziele bei internationalen Gästen und Besuchern wählen. Erneut haben sich auch 2022 viele Tausend Menschen aus aller Welt an der Online-Befragung beteiligt und ihre persönlichen Lieblingsziele und -sehenswürdigkeiten in Deutschland gewählt. Zum wiederholten Male konnte sich dabei die Deutsche Märchenstraße in diesem prominenten Ranking platzieren.