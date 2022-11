Großbaustelle in der Kreisstadt geht in die „heiße Phase" - Geländer wird abgebaut

Höxter

Seit Monaten haben die Menschen in der Region auf diesen Moment hingefiebert: Die schweren Seile für den 36 Meter hohen Pylonen in „A-Form“ werden seit Dienstag auf der Großbaustelle in Höxter montiert.

Von Harald Iding