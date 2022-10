„Haus der Generationen“ in Höxter eröffnet

Neue Einrichtung in der Neuen Straße 15

Höxter

Wenn verschiedene Generationen aufeinander treffen, bedeutet das einen Mehrwert für alle Beteiligten. Ältere Menschen können Geschichten aus der Vergangenheit erzählen und Erfahrungen weitergeben. Die Jüngeren können zeigen, welche Vorteile neue Technik mit sich bringt, was aktuell im Trend ist und welche Neuerungen das alltägliche Leben bereichern. In Höxter gibt es fortan einen besonderen Ort für dieses Aufeinandertreffen: das „Haus der Generationen“ in der Neuen Straße 15.

Von Katharina Maria Grote