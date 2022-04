Höxter: Schützenhaus Corvey abgebrannt

Dunkle Rauchwolken quollen am Gründonnerstagnachmittag empor. Die Menschen in der Stadt erschraken, als sie den weit sichtbaren Qualm sahen. Das Schützenhaus ist das Schießsportzentrum des Schützenvereins Höxter. Die Aktiven stehen fassungslos vor der Ruine ihres Vereinsheims, wo im Juni Höxters neuer Schützenkönig ausgeschossen werden sollte und wo einige wichtige Veranstaltungen in den nächsten Wochen geplant waren.

Die Feuerwehr Höxter ist mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Gelände wurde von der Polizei großräumig abgesperrt und zum Gefahrenbereich erklärt, weil im Schießstand immer wieder Explosionen oder Detonationen zu hören waren. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren. Als Verstärkung rückten die Feuerwehren Beverungen und Holzminden nach. Immer neuer schwarzer Rauch quoll aus dem großen Gebäude.

Nachbarhäuser evakuiert

Polizeisprecher und Einsatzleiter Daniel Dohmann sagte, dass ein Nachbar am Corveyer Hafen den Brand gemeldet habe. Im Schützenhaus, das mit viel Eigenleistung des Schützenvereins von 1883 und vielen Spenden aus Höxter um das Jahr 1996 errichtet worden war, sei eine Person bei Brandausbruch tätig gewesen. Der Mann sei unverletzt geblieben, das wisse man. Dohmann sagte, dass die Corveyer Wohnhäuser am ehemaligen Sägewerk und das Stellwerk-Cafe evakuiert worden seien. Züge dürften weiter das Gelände passieren.

Eine Nordwestbahn hat auf den Gleisen aber einen Nothalt kurz nach dem Brandausbruch hingelegt, weil ein älterer Radfahrer den Übergang passieren wollte - obwohl die Schranken unten waren. Der Zug hupte, der Mann kam mit dem Schrecken davon.

Vor Ort sind Bauaufsicht, Vorstandsmitglieder des Schießsportvereins und der Höxteraner Bürgermeister Daniel Hartmann. Sie alle konnten, wie viele Radfahrer des Weserradweges und Spaziergänger, nur noch sehen, wie der Schießstand komplett durch die sich in Windeseile ausbreitenden Flammen zerstört wurde und in sich zusammenbrach. Die Feuerwehren brauchten eine Weile bis die Wasserzufuhr klappte.

Dunkler Rauch quoll empor. Foto: Michael Robrecht

Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT äußerten Christian Sauer (Vorsitzender des Schützenvereins von 1883) und Vereinsaktiver Michael Lunghard ihr Entsetzen über die totale Zerstörung des Corveyer Schützenzentrums. Sie wiesen darauf hin, dass in einem 7,5 Tonnen schweren Bank-Stahltresor einiges an Waffen eingelagert sei und die Munition sich in Schränken neben den Schießbahnen befinde. Sauer rechnet mit intensiven Ermittlungen des LKA und der Brandsachverständigen der Kripo Höxter über die unbekannte Brandursache.

Binnen drei Minuten breitet sich das Feuer aus

Christian Sauer schilderte, dass ein Mitglied des Vereins am Nachmittag von einer Reinigungskraft angerufen worden sei, damit er komme, um eine Putzmaschine zu reparieren. Bei den Reparaturarbeiten habe er dann plötzlich Feuer im Trakt über der Toilettenanlage entdeckt. Binnen "drei Minuten" hätten sich die Flammen im Gebäude ausgedehnt, so der Vereinschef. Im vorderen Bereich des Schützenhauses befindet sich der Thekenbereich mit dem großen Versammlung- und Festraum samt Holzbestuhlung für mehr als 200 Menschen. Viele Höxteraner haben hier schon gefeiert oder an Schießsportwettbewerben teilgenommen.

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter rückte gegen 17.30 Uhr an, um mit einem Bagger die Gasleitung frei zu legen und so das Gas auf dem Gelände abzustellen. Zahlreiche Schaulustige standen an dem Corveyer Bahnübergang, am neuen Landesgartenschaugelände (Archäologiepark) und am Weserufer und sahen die auffällig dunklen Rauchwolken über dem Schützenhaus.

Der Schützenverein von 1883 (nicht zu verwechseln mit der Schützengilde von 1595) und die Stadt Höxter liegen seit Jahren im Konflikt um die Erweiterungspläne für das Schießsportzentrum und um einen Landesgartenschauzugang zum früheren Sägewerk. Im Detail ging es darum, dass die Schützen die Schießbahn von 50 auf 100 Meter verlängern wollen.

Blick in den großen Veranstaltungsraum des Schützenhauses in Corbey: rechts stand einmal die Theke. Stuhlgerippe sind im Löschschaun zu sehen. Hinten waren die Toiletten, links der Eingang zu den Schießbahnen. Foto: Michael Robrecht

Einsatz lief bis tief in den Abend

Der Einsatz ging bis tief in den Abend. Das DRK sorgte für die Versorgung der Feuerwehrkräfte, die einiges an Nachlöscharbeiten zu leisten hatten. Essensausgabestellen wurden errichtet. Der völlig zerstörte Brandort wurde beschlagnahmt. Im Gebäude steht nichts mehr. Theke und Bestuhlung sind pulveriert. Hinweise zur Sachschadenshöhe und zur Brundursache wird es erst nach Ostern geben, wenn sachverständige die Untersuchungen aufgenommen haben.