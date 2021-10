Höxter: Schwerer Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Bundesstraße kurz vor Höxter ereignet. Vier Fahrzeuge und insgesamt sechs Personen sind daran beteiligt, darunter die Besatzung eines Streifenwagens. Die B 64 ist aktuell voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet worden.

B 64 vor Höxter voll gesperrt – sechs Personen in vier Fahrzeugen beteiligt – Umleitung eingerichtet

Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben sich alle Fahrzeuge von Höxter kommend in Richtung Godelheim bewegt. Dann habe eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links in Richtung Godelheimer Freizeitsee abbiegen wollen. Was dann genau passierte – das muss nun noch genau überprüft werden.

Auf jeden Fall sind gleich drei Fahrzeuge (VW, Mercedes und Streifenwagen), die nachfolgten, durch den Unfall erheblich beschädigt worden – vor allem im Frontbereich der große „Mercedes Vito“ der Polizei. Die junge Polizistin am Lenker und ihr Beifahrer wurden ebenso ins Krankenhaus eingeliefert wie die Beifahrerin des Mercedes und der Golffahrer.

Die Bundesstraße ist voll gesperrt. Und es dürfte nach ersten Einschätzungen vor Ort noch bis zu 90 Minuten (etwa bis 15/15.30 Uhr) dauern, bis alle Fahrzeuge abgeschleppt worden sind.