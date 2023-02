Höxter: TH OWL ist zweitbeliebteste Hochschule in NRW

Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist nach dem Ranking von „StudyCheck.de“ die zweitbeliebteste Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Das hat jetzt die TH OWL, die auch in Höxter vertreten ist, mitgeteilt. Danach sei lediglich die FH Münster beliebter.

Die Mehrheit der Studierenden an der TH OWL ist der Meinung, dass es genügend gute Lernorte für sie an den drei Campussen gibt. Auch wird die Möglichkeit, schnell und gut mit anderen Studierenden in Kontakt zu kommen sehr positiv bewertet.

Auf dem dritten Platz liegt die Hochschule Düsseldorf. Auch in der Kategorie „Digital Readiness“ kommt die TH OWL auf den zweiten Platz hinter der FOM Hochschule für „Oekonomie & Management“. Selbst dem Vergleich mit den nordrhein-westfälischen Universitäten hält die TH OWL stand und belegt im Gesamtergebnis Platz zwei. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Statistik des Portals „studycheck.de“ hervor.

Die fünf beliebtesten Studiengänge an der TH OWL sind nach dem Ranking Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Innenarchitektur, Technische Informatik und Betriebswirtschaftlehre.

Das „StudyCheck“-Ranking basiert auf zahlreichen Kategorien. So sagen etwa 53 Prozent der Studierenden, die sich an dem Ranking beteiligt haben, dass es genug Orte zum Lernen an ihrer Hochschule gibt. 37 Prozent finden ihren Campus sehr schön, weitere 55 Prozent als „ganz ok“. Das WLAN auf dem Campus finden 17 Prozent sehr gut, 78 Prozent sagen, dass es gut ist.

69 Prozent der Studierenden sagten, dass sie an den drei Standorten in Höxter, Detmold und Lemgo Leute gefunden haben, mit denen sie gut zurechtkommen. Entsprechend gaben auch 51 Prozent der Studierenden an, dass es sehr einfach war, Anschluss zu finden. Insgesamt 43 Prozent der beteiligten Studierenden sind auch der Meinung, dass die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut sei.

Im bundesweiten Vergleich des Rankings aller Hochschulen landet die TH OWL auf Platz 14 von 39, im Gesamtranking aller Hochschulen und Universitäten landet die TH OWL auf Platz 18. Ein Sprecher: „Wir von der TH OWL bedanken uns bei den Studierenden für das tolle Voting.“