Team schlägt Alarm: „Höxter-Tisch“ braucht neuen Transporter

Sie blickt trotz der vielen Herausforderungen und schwierigen Rahmenbedingungen mit Zuversicht nach vorn. Denn ihre Hilfe zielt auf die Ärmsten der Gesellschaft. Jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis etwa 15 Uhr stehen die fleißigen Helferinnen und Fahrer bereit, um die Menschen in Not nicht allein zu lassen und sie mit wichtigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Wenn das Einkommen nicht mehr reicht für das tägliche Brot – dann beginnt die Arbeit vom „Höxter-Tisch“. An diesem Morgen sind die fünf „Tisch“-Damen und die vier Fahrer schon weit vor 10 Uhr auf den Beinen und unterwegs, um im Ehrenamt fast einen ganzen langen Arbeitstag zu investieren, um andere zu versorgen – und oft auch glücklich zu machen. Es sind die kleinen Gesten, der freundliche Blick, wenn Brot, Konserven und andere Güter weitergereicht werden. Das Team nimmt die Sorgen und Nöte ihrer „Kunden“ ernst – und versucht, gemeinsam mit dem, was ihnen zur Verfügung, heißt gespendet wird, die Bedürftigen bestmöglich zu versorgen. Doch die Zahl ist in den vergangenen Monaten so stark angestiegen, dass sie vorerst keine „Neuen“ mehr aufnehmen können. „Dennoch“, ergänzt Gabriela Stiewe im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT, „lassen wir natürlich keinen unverrichteter Dinge wieder gehen. Doch der Hinweis auf unsere begrenzten Kapazitäten, der muss sein.“ Auch, dass man sich doch bitte an andere „Tisch“-Einrichtungen in der Region wenden sollte, wenn der Weg dorthin näher ist als nach Höxter.

