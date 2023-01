Höxter-Tisch: Unternehmen unterstützt Menschen in Not

Das kommunale Unternehmen „Westfalen Weser Energie“ hat den Höxter-Tisch mit 2500 Euro unterstützt. Die Spende war nach dem Beitrag zur Finanzierung des so wichtigen Transporters eine weitere Zuwendung des Netzbetreibers, für die Vorsitzende Gabriela Stiewe herzlich dankte.

„Die Zahl der Bedürftigen nimmt leider stetig zu. Durch die steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreise brauchen viele Menschen Unterstützung und als regionales Unternehmen nehmen wir auch hier unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Mit unserer Spende möchten wir vor allem die notleidenden Menschen, aber auch das unermüdliche Engagement der Vereinsmitglieder unterstützen“, betonte Leonie Koch, Kommunalreferentin bei „Westfalen Weser“, bei der „Scheckübergabe“ in den Räumen des Höxter-Tisches.

„Zurzeit merken wir ganz besonders, wie notwendig unsere Arbeit ist. Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen und fragen bei uns an“, schildert Gabriela Stiewe die Situation, die eine höhere Belastung für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mit sich bringt. „Gleichzeitig nehmen die Lebensmittelspenden von Supermärkten und Geschäften ab. Teilweise verkaufen sie die Waren, die wir sonst bekommen hätten, zu günstigeren Preisen. Deshalb sind Spenden wie die von 'Westfalen Weser' aktuell noch wichtiger als sonst.“

An dem kommunalen Unternehmen ist auch die Stadt Höxter beteiligt. Bürgermeister Daniel Hartmann dankte für die Spende und schloss in seine Würdigung alle ein, die den Höxter-Tisch in seiner segensreichen Arbeit unterstützen.