Höxter: Urlauber genießen Zauber der Region

„Wir reisen seit mehr als 15 Jahren an und finden das Weserbergland, speziell die historische Fachwerkstadt Höxter, einfach nur schön!“ Das Rentnerpaar hat in seinem 18 Jahre alten „Hotelzimmer auf vier Rädern“ alles dabei, was man zum Entspannen braucht. Ein Bett, ein Bad mit Toilette, eine gemütliche Sitzecke für die Abendstunden vor dem Fernseher sowie eine Küchenzeile inklusive Kühlschrank – mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Auf dem Dach sorgt sogar eine passende Solaranlage für neue Energie. „Wir sind echte Wasserleute“, gesteht der 78-jährige Fritz Bugert, der früher bei der Post beschäftigt war. Neben Höxter ist auch Bremerhaven an der deutschen Nordseeküste oft ihr Ziel. Die 73-jährige Brigitte Bugert freut sich stets auf diese Kurzurlaube: „Wir sind seit 50 Jahren verheiratet und haben vor Jahren unser Haus ganz bewusst verkauft. Denn oft entscheiden wir uns spontan zu einer Reise und können innerhalb von nur einer Stunde einfach die Türen der Mietwohnung hinter uns schließen – um wieder einmal auf Tour zu gehen.“

