Höxter:  Weihnachtsgruß für 300 bedürftige Kinder

Höxter

Der gemeinnützige Verein „Höxter-Tisch“ engagiert sich in besonderer Weise für mehr als 550 Menschen in Not, die regelmäßig auf die zusätzliche Versorgung durch Lebensmittel angewiesen sind. Jetzt haben die fleißigen Helferinnen und Helfer selbst eine starke Unterstützung erfahren.

Von Harald Iding